Omicidio Giogiò, a processo il 17enne che ha sparato. La mamma: “Vogliamo giustizia”

Napoli, 19 marzo 2024 – È iniziato oggi il processo per l’omicidio di Giogiò, il musicista 24enne ucciso quest’estate a Napoli durante una lite scoppiata per caso. Una folla di amici, familiari e semplici cittadini si è radunata davanti al tribunale dei minori, dove questa mattina la mamma di Giovanbattista Cutolo si troverà faccia a faccia con il 17enne che ha sparato.

“Vogliamo giustizia, se non ci sarà faremo la rivoluzione civile”. Lo ha gridato questa mattina al megafono Daniela Di Maggio, la mamma del 24enne – conosciuto da tutti come Giogiò, medaglia d’oro al valore civile – ucciso a colpi di pistola il 31 agosto del 2023 in Piazza Municipio.

Parte oggi, davanti al gup Umberto Lucarelli, il processo per il 17enne accusato di aver ucciso Giovan Battista. Il minore è presente in aula. Assistito dall'avvocato Davide Piccirillo, ha chiesto di accedere al rito abbreviato, che prevede lo sconto di un terzo della pena in caso di condanna. Nei mesi scorsi il ragazzo ha confessato di aver sparato, raccontando però di non averlo fatto con l'intenzione di uccidere.

“Il giudice – ha detto Daniela Di Maggio – sia nei panni della mamma, del papà e della sorella, pensi a questo prima della della sentenza. Altro che rito abbreviato. Hanno ucciso mio figlio come se fosse il peggiore dei camorristi”.

I manifestanti hanno appeso un grande striscione all'ingresso del tribunale con la scritta ‘Vogliamo giustizia per Giogiò’ e sono molti arrivati con gli strumenti musicali per ricordare il grande talento di Giogiò, musicista dell'Orchestra Scarlatti junior. Sognava di suonare al Festival di Sanremo: quest’anno Amadeus lo ha ricordato sul palco dell’Ariston.

“Spero in una pena esemplare – ha aggiunto al megafono il padre del ragazzo, Franco Cutolo – ho fiducia nel giudice. Ci vogliono interventi seri del governo in generale sui minori, ma prima delle nuove politiche sociali ci vogliono misure subito”.

Dopo la morte del 24enne, la mamma ha iniziato una battaglia per abbassare l’età di imputabilità per i reati gravi, rendendo così i minorenni processabili come degli adulti. “Il primo problema sono le armi, troppe in mano ai minori. E poi sappiamo che i ragazzi di oggi non sono gli stessi di qualche anno fa, i giudizi non possono essere uguali. Lui avrà una pena ridotta perché è minorenne, ma questa non è giustizia”, ha sottolineato il padre di Giogiò.

Clicca qui se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn