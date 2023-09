Corteo per il musicista ucciso a Napoli, Don Patriciello abbraccia la mamma di Giogiò. Il 16enne: “Ho sparato, mi sono solo difeso”

Napoli, 2 settembre 2023 – “Napoli va restituita ai napoletani perbene”. È il messaggio portato oggi da Don Maurizio Patriciello al corteo in memoria di Giovanbattista Cutolo, il giovane musicista ucciso con tre colpi di pistola durante una banale lite scoppiata in un pub di piazza Municipio.

Il parroco di Caivano – da giorni in prima linea contro lo stupro del Parco Verde e che giovedì ha incontrato la premier Giorgia Meloni – ha abbracciato la mamma del 24enne morto, Daniela Di Maggio: un gesto di solidarietà destinato a diventare simbolo della rinascita di Napoli. La mamma ha chiesto una legge sull’abbassamento dell’età imputabile nel nome del figlio. E Don Patriciello le ha fatto eco: “A 16 anni questi giovani non sono più minorenni, vanno condannati”. Nell’udienza di garanzia, il 16enne ha invocato la legittima difesa.

Non ritratta il ragazzo che ha ucciso Giogiò, il 16enne ha confermato la confessione dell'omicidio davanti alla gip del tribunale dei Minorenni di Napoli, Valeria Veschini. Lo aveva detto nell’interrogatorio in Questura all'alba del 31 agosto scorso, quando il ragazzino ha ucciso con tre colpi di pistola il 24enne Giovanbattista Cutolo.

L'udienza di garanzia si è tenuta oggi ed è durata circa un'ora e mezza. Il giovane – secondo quanto riferisce il suo legale, Davide Piccirillo – è sembrato più cosciente della tragedia causata, con un atteggiamento più remissivo rispetto a quello mostrato in occasione del fermo. Al giudice ha detto di essersi solo difeso e che la pistola gliel'ha passata uno dei suoi amici, un maggiorenne, che ha preso parte alla rissa.

Il 16enne avrebbe riferito di avere sparato mentre Cutolo gli veniva incontro con fare minaccioso. Il gip ha cercato di farsi dire dall'indagato quale fosse la provenienza della pistola e, soprattutto, quale dei ragazzi coinvolti la custodisse. Il pm Francesco Regine ha chiesto al giudice la custodia cautelare in carcere per il 16enne, mentre l'avvocato ha invocato invece gli arresti domiciliari oppure, in alternativa, l'affidamento a una comunità. Il giudice si è riservato la decisione che dovrebbe giungere nelle prossime ore.

“C'è una minoranza di delinquenti che deve essere perseguita, condannata e rieducata”, ha detto il sacerdote. Il 24enne morto per un colpo di pistola sparato da un 16enne con precedenti penali, tra cui un tentato omicidio. E su questo il sacerdote non ha dubbi: “A 16 anni questi giovani non sono più minorenni. Ora bisogna cambiare”, ha sottolineato don Patriciello.

Una legge nel nome di Giovanbattista Cutolo e una piazza a lui dedicata. Sono le richieste di Daniela Di Maggio, decisa a battersi per una legge che preveda abbassamento dell'età imputabile (il killer del musicista ha 16 anni) e certezza della pena. E dalla piazza il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli ha sollecitato anche la sottrazione della patria potestà ai genitori malavitosi. Una corona di fiori è stata deposta sul luogo dell'omicidio. “A Mugnano – ha annunciato Luigi Sarnataro, sindaco della città nativa di Cutolo – una strada sarà dedicata al giovane musicista”.

Resterà chiuso per 30 giorni il pub di piazza Municipio fuori al quale è stato ucciso il musicista 24enne della Scarlatti Camera Young, Giovanbattista Cutolo. Il questore partenopeo, su proposta della Squadra Mobile, ha disposto la sospensione dell'attività di esercizio di vicinato e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande del locale.

In particolare, gli agenti hanno accertato, attraverso l'acquisizione dei video degli impianti di videosorveglianza dell'esercizio commerciale e l'ascolto di alcuni testimoni, che, lo scorso 31 agosto, la lite che è costata la vita al giovane era scaturita per futili motivi all'interno del pub. Inoltre, già a marzo 2022, l'area esterna del locale era stata teatro di una rapina ai danni di due avventori. "Il provvedimento – si legge in una nota – è finalizzato a scongiurare un concreto pericolo per l'ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini".

“Il funerale di Giovanbattista deve essere il funerale del riscatto di Napoli. Deve essere un evento storico, sia la rinascita della città”. Tra le lacrime, questa mattina Daniela Di Maggio, la mamma del musicista ucciso ha sollecitato una grande mobilitazione per il giorno delle esequie. I funerali sono ancora da fissare, probabilmente si terranno mercoledì 6 settembre.

“Chiedo a tutti i musicisti di parteciparvi. Lo chiedo a Osimhen e ai calciatori del Napoli: vi prego, partecipate anche voi. Così in tanti e tanti verranno e la brutta gente della città tornerà nelle ‘saettelle’ (i tombini, ndr)”, ha aggiunto Daniela Di Maggio.