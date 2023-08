Omicidio a Napoli, il corpo di un ragazzo di 24 anni trovato all’alba in piazza Municipio: ucciso da un colpo d’arma da fuoco

Napoli, 31 agosto 2023 – Omicidio nella notte a Napoli dove, nella centrale piazza Municipio, è stato trovato il corpo di un ragazzo di 24 anni. La vittima è stata identificata e si tratta di Giovanbattista Cutolo, incensurato, che è stato ucciso da un colpo di arma da fuoco.

Indagini in corso

Il corpo del ventiquattrenne è stato trovato stamani intorno alle cinque in piazza Municipio, nell'angolo con via Medina. Indagini in corso da parte della Squadra mobile partenopea e non è per ora esclusa alcuna pista. Secondo quanto apprende, il ragazzo non risulta al momento avere legami o parentele con la criminalità organizzata.