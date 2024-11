Petizione per intitolare a Franco di Mare la sede Rai di Napoli. “Era la sua famiglia, giusto rendergli omaggio” Oltre 2.50 persone hanno già sostenuto l’appello per l’intitolazione del Centro di produzione a Fuorigrotta. Tra i firmatari anche Rocco Papaleo, Gasparri, Lundini e il deputato campano Borrelli: “Ha lasciato un segno profondo in tutti noi”