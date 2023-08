Meloni a Caivano: visita al Parco Verde e incontro con don Patricello

Caivano (Napoli), 31 agosto 2023 – La premier Giorgia Meloni è arrivata al Parco Verde di Caivano, blindato dall’alba anche alla luce delle minacce (anche di morte) via social per lo stop al reddito di cittadinanza. Le strade del quartiere sono state transennate e gli accessi al quartiere sono presidiate da decine di uomini delle forze dell'ordine. Al suo arrivo la presidente del Consiglio è stata accolta con un applauso, ma non è mancata anche qualche contestazione di persone che chiedevano “vogliamo lavorare”.

Ad accompagnare la presidente del Consiglio, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il responsabile dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, il ministro per lo Sport Andrea Abodi. Presenti, inoltre, il sottosegretario Alfredo Mantovano e il capo della polizia Vittorio Pisani. Ad accoglierla nella Chiesa di San Paolo Apostolo, oltre a don Patriciello anche il prefetto di Napoli Claudio Palomba.

Giorgia Meloni e don Maurizio Patriciello (Ansa)

Il programma della visita

La presidente del Consiglio ha incontrato, in forma privata, don Maurizio Patriciello nella chiesa di San Paolo Apostolo. Era stato proprio il parroco a invitarla a Caivano, dopo la vicenda delle violenze ai danni delle due cuginette. Tappa successiva è l'istituto scolastico Francesco Morano, dove presiederà una riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Il prefetto Palomba, entrando in chiesa, ha raccontato che la famiglia di una delle vittime ha chiesto di andare via. ''Ma noi cerchiamo soluzioni per tenere i ragazzi qui…'', ha detto, assicurando che oggi si parlerà di ''soluzioni concrete''.

La famiglia di una delle baby vittime

"La famiglia che rappresento ha da sempre deciso di mantenere il riserbo e il silenzio", spiega intanto Clara Niola, l'avvocata della famiglia di una delle due ragazzine vittime di stupro. Il rischio, spiega, è la "cosiddetta vittimizzazione secondaria". "Sicuramente c'è un clima di tensione, inevitabilmente perché il caso è molto, molto delicato. Ecco perché a maggior ragione ci siamo affidati a questo silenzio. La visita delle istituzioni ci conforta perché operando sinergicamente con tutte le altre istituzioni le associazioni anche nel terzo settore a vario titolo coinvolte si potranno mettere in atto tutte quelle strategie di cui non solo questo territorio ha bisogno proprio a tutela dei minori. Ci affidiamo alla magistratura per stabilire le responsabilità".