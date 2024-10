Palma Campania, scoperto un laboratorio tessile abusivo: due denunce per caporalato Sequestrati 33 mila capi di abbigliamento e 1.500 etichette con l’indicazione ‘Made in Italy’. Le vittime sono 15 cittadini di origine bengalese, costretti a lavorare ripresi da telecamere, in scarse condizioni igieniche e senza il rispetto delle norme di sicurezza