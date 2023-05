Napoli, raccolgono funghi nei boschi: 5 intossicati, donna muore

Napoli, 14 maggio 2023 - Si sono sentiti male dopo aver mangiato dei funghi che dicono di aver raccolto nell'area boschiva alle spalle dell'ospedale 'Monaldi’ di Napoli. Il bilancio è pesante: una donna di 92 anni è morta la notte scorsa e altre quattro persone sono ricoverate nell'ospedale Cardarelli’ di Napoli. Due sono in terapia intensiva. Altri due sono in condizioni che non destano preoccupazione.

Tutti e cinque sono appartenenti ad un unico nucleo familiare. Uno di essi - così è stato riferito ai sanitari che li hanno presi in cura - si è recato nella giornata di venerdì nell'area alle spalle dell'ospedale 'Monaldi' di Napoli (che si trova sulla collina dei Camaldoli, dove ci sono faggi, castagni e pini mediterranei) e ha raccolto dei funghi.

Sarebbero spuntati dopo le piogge abbondanti dei giorni scorsi. Funghi che all'apparenza sembravano dei chiodini e che avrebbero consumato nella giornata di ieri. Nella notte però si sono sentiti male. Per l'anziana non c'è stato nulla da fare: per gli altri quattro è scattato il ricovero in ospedale.