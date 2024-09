Maltempo, frana il terreno del monte Pendolo: 20 persone evacuate nel Napoletano. Chiusa la statale per Agerola

Napoli, 12 settembre 2024 – Frana il terreno della montagna, diverse strade chiuse e 20 persone evacuate nel Napoletano. È successo questa notte a Gragnano, dove una parete del Monte Pendolo è parzializzate ceduta a causa del maltempo.

Acqua, fango e detriti si sono riversati sulla statale per Agerola e in diverse strade della zona a causa delle forti piogge. “Invase via Piana, via Sanzano, via Castellammare e la Strada Statale per Agerola. Al momento non si registrano feriti né danni a cose. Le strade sono state temporaneamente interrotte”, si legge in una nota dei carabinieri di Sant'Antonio Abate.

Il sindaco del comune di Gragnano ha emesso un'ordinanza di evacuazione a scopo precauzionale per 20 persone, 5 famiglie in tutto, tutte residenti in via Piana e via Sanzano. Vigili del fuoco e protezione civile hanno lavorato tutta la notte per ripristinare la viabilità e verificare ulteriori situazioni di pericolo.