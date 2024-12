Maltempo in Campania, è allerta meteo. Bufera di neve nel Casertano: decine di persone bloccate in auto

Napoli, 25 dicembre 2024 - Raffiche di vento e mare agitato sulla costa, bufere di neve in quota. Il maltempo non cala in tutta la Campania, prorogata l’allerta meteo fino alle 6 di venerdì 27 dicembre.

Sono ore di intenso lavoro per i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile, al lavoro anche il giorno di Natale per fare fronte alle continue richieste di intervento. Ieri, due famiglie del Napoletano – una decina di persone, tra cui alcuni bambini, sono rimaste bloccate nelle loro auto durante una una bufera di neve che ha coinvolto l'alto Casertano. Alberi caduti sul versante di Teano e Mondragone.

Prorogata l’allerta meteo

Ancora forte vento in Campania. La protezione civile della Regione Campania ha prorogato il vigente avviso di allerta meteo per venti forti e mare agitato fino alle 6 di venerdì 27 dicembre. Il quadro meteo evidenzia ancora, sull'intero territorio regionale, venti forti settentrionali, con rinforzi e raffiche. Il mare, lungo le coste esposte, si presenterà agitato, con possibili mareggiate.

La Protezione Civile raccomanda alle autorità competenti di monitorare il verde pubblico, di assicurare la corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso e di attuare tutte le misure previste dalle rispettive pianificazioni comunali di protezione civile, in ordine alla fenomenologia prevista.

Caserta, ragazzi bloccati dalla neve

Notte di lavoro per i vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta: molti gli interventi di recupero per persone bloccate dalla neve. Nella serata di ieri, 24 dicembre, il personale del distaccamento di Piedimonte Matese è stato impegnato in due complessi interventi di recupero. In entrambi i casi si è trattato di ragazzi che erano rimasti bloccati nelle loro auto a causa dell'improvvisa bufera di neve che ha coinvolto l'alto Casertano.

Nel primo intervento, la chiamata di soccorso è arrivata direttamente dal sistema di soccorso di un telefonino a causa della mancanza di copertura della rete e della la loro posizione in una stradina che, attraversando la montagna, porta al lago del Matese. Sei i ragazzi tratti in salvo, anche con la cooperazione dei residenti del posto, in buone condizioni.

Nel secondo intervento, quattro i ragazzi salvati tra il comune di Letino e San Gregorio Matese, anche loro sono in buone condizioni di salute. Molti gli interventi nel versante di Teano e Mondragone soprattutto per alberi caduti.

Due famiglie blocate in auto

Altre sette persone, tra cui alcuni bambini, appartenenti a due famiglie del napoletano, sono rimaste bloccate nelle loro auto durante una fitta nevicata a Bocca della Selva mentre erano diretti a Campitello Matese. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco.