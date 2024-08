Giugliano, lite in famiglia finisce nel sangue: nipote distrugge le fioriere dello zio e poi lo picchia con un palo

Napoli, 5 agosto 2024 – Il nipote gli distrugge le fioriere, per poi colpirlo con un grosso palo in risposta alla sua reazione negativa: una lite famigliare è finita nel sangue a Varcaturo, frazione di Giugliano in Campania.

In tarda serata, un 45enne si schianta contro il cancello della villetta bifamiliare che condivide con lo zio 62enne: nell’impatto vengono distrutte anche alcune fioriere. È l’evento che fa traboccare un vaso colmo di vecchi dissidi e rancori, ha inizio una violenta lite: “Lo hai fatto intenzionalmente!”, grida al nipote. A quel punto, secondo la ricostruzione dei carabinieri, quest’ultimo si arma di un grosso palo di legno di due metri e mezzo e lo colpisce più volte. Le ferite causate sono gravi: è necessario l’intervento di un'ambulanza e del 112, che troveranno il 62enne privo di sensi, circondato dalla famiglia che cerca di rianimarlo e con il volto coperto dal sangue.

I militari della stazione di Varcaturo hanno quindi proceduto all’arresto del 45enne, che dovrà rispondere di tentato omicidio. Lo zio è ricoverato in prognosi riservata, ma sembrerebbe che non sia in pericolo di vita.