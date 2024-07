Napoli, intossicati dalle caramelle lasciate dai clienti. In ospedale tre dipendenti di un albergo di Ischia

Napoli, 8 luglio 2024 – Intossicati dalle caramelle dei turisti: è successo a tre dipendenti della ditta di pulizie che serve un albergo di Forio, sull’isola di Ischia. Si tratta di due donne – di 53 e 55 anni – e di un ragazzo di 17. Sono finiti all'ospedale Rizzoli di Lacco Ameno, dove sono stati accompagnati da alcuni parenti. In poco tempo sono arrivati anche i carabinieri, dopo essere stati allertati dell’episodio.

I tre stavano pulendo una camera dell’hotel, quando hanno visto delle caramelle – alla frutta, molto diffuse negli Stati Uniti – lasciate dai clienti, due cittadini americani di 37 e 31 anni, incensurati. Presi dalla golosità le hanno assaggiate, consumandone alcune. In pochi minuti sono sopraggiunti giramenti di testa e stato confusionale.

La confezione è stata sottoposta a sequestro e i cubetti gommosi saranno sottoposti ad accertamenti. I tre sono ricoverati per la disintossicazione, e sono attualmente sotto osservazione ma non in pericolo di vita.