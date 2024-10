Incidente nel Napoletano: morta una bimba di 5 anni. La procura apre un’inchiesta

Napoli, 30 ottobre 20234 – È morta una bambina di cinque anni nel gravissimo incidente avvenuto nella notte in provincia di Napoli. Due auto si sono scontrare, nel violentissimo impatto è rimasta uccisa la piccola. Sono aperte le indagini per ricostruire la dinamica e stabilire le responsabilità dell’accaduto.

Era da poco passata l’una di notte quando due automobili sono entrate in collisione tra loro. È successo in via Armando Diaz a San Giuseppe Vesuviano. Ad avere la peggio è stata la bambina di appena 5 anni, la procura di Nola ha aperto un’inchiesta. Sul caso indagano gli agenti del commissariato di polizia di San Giuseppe Vesuviano.