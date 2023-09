Funerali di Giovanbattista Cutolo: oggi Napoli è in lutto per l’ultimo saluto al giovane musicista ucciso

Napoli, 6 settembre 2023 – Un minuto di silenzio sui campi da calcio e lutto cittadino oggi a Napoli per i funerali di Giovanbattista Cutolo, il musicista di 24 anni ucciso in piazza Municipio a colpi di pistola da un minorenne. Il rito funebre, che sarà celebrato dall'arcivescovo di Napoli Domenico Battaglia, si terrà alle 15 nella chiesa del Gesù Nuovo. Attesi i ministri Sangiovanni e Piantedosi, che hanno confermato la loro presenza, oltre a diversi personaggi della musica e dello spettacolo.

Dopo la telefonata della premier Meloni, la mamma Daniela Di Maggio ha rilanciato il suo appello: “Venite tutti ai funerali, devono essere un riscatto per Napoli”. Un maxischermo è stato installato sul lato della basilica di Santa Chiara (che si trova di fronte alla chiesa del Gesù) per consentire di assistere alle celebrazioni anche a chi non riuscirà a trovare posto in chiesa.

Università: bandiere a mezzasta alla Napoli Parthenope

Bandiere a mezz'asta all'Università degli studi di Napoli Parthenope. “Ricordiamo con commozione e sincero dolore – dice il rettore Antonio Garofalo – un giovane brillante e pieno di vita che ogni giorno contribuiva a rendere migliore la sua città, la nostra città. Questa escalation di violenza è intollerabile, dobbiamo contrastarla tutti insieme, ognuno per le sue competenze. Nessuno escluso. Dobbiamo difendere Napoli".

Esami balistici sull’arma

Sono iniziati gli esami balistici sulla pistola che ha ucciso il musicista la notte tra il 30 e il 31 agosto scorso a Napoli, dopo una lite scoppiata per uno scooter mal parcheggiato. È stato proprio il ragazzo di 17 anni, arrestato per omicidio volontario e detenuto nel carcere minorile partenopeo di Nisida, a far ritrovare l'arma del delitto. Il minorenne ha anche riferito che quella pistola non era sua, ma gli era stata data da qualcuno del gruppo di amici che frequentava. Circostanza questa che sarebbe smentita dalle immagini di videosorveglianza del locale dove è avvenuta la rissa.

Calcio: minuto di silenzio in tutta la Campania

Su proposta del presidente del Comitato Regionale Campania Figc-Lnd, Carmine Zigarelli, è stato disposto un minuto di raccoglimento prima dell'inizio delle gare dei campionati regionali in programma nel fine settimana, in memoria di Giovanbattista Cutolo, musicista 24enne ucciso a Napoli. “La nostra più totale vicinanza – dice Carmine Zigarelli – e le nostre più sentite condoglianze ai genitori di Giovanbattista Cutolo. Il calcio campano ricorderà questo fine settimana su tutti i campi la giovane vittima con un minuto di raccoglimento, ribadendo con fermezza il no ad ogni forma di violenza. Dobbiamo fare squadra tra le istituzioni per poter giocare tutti da titolari la partita più importante della nostra vita, quella contro ogni violenza”.