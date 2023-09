Giorgia Meloni telefona alla mamma del musicista ucciso a Napoli: “Cosa posso fare per te?”

Napoli, 4 settembre 2023 – Telefonata a sorpresa di Giorgia Meloni alla mamma del musicista ucciso con un colpo di pistola in piazza Municipio a Napoli. “Il cellulare si è illuminato ed è comparso un numero che non conoscevo. Ho risposto, ci ho messo un po’ a capire che davvero era la premier Meloni. Mi ha chiamato dal suo telefono privato, la morte di Giogiò l’ha lasciata senza fiato”. A raccontarlo, ancora incredula, è stata la stessa Daniela Di Maggio a ‘Il Mattino’.

La telefonata è arrivata sabato, nella stessa giornata la mamma coraggio di Giogiò è stata raggiunta anche dalla chiamata del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi: “Sento con forza lo Stato accanto a me”, ha commentato la donna. Oggi è in programma l'autopsia sul corpo del musicista per chiarire gli ultimo punti oscuri dell’omicidio, mentre mercoledì 6 settembre si terranno i funerali del ragazzo alle 15 nella chiesa del Gesù Nuovo a Napoli. A officiare, l'arcivescovo Domenico Battaglia. Proclamato il lutto cittadino per il giorno dell’addio a Giogiò.

“Conversazione tra due mamme”

“È stata una conversazione tra due mamme, sincera e accorata. Mi è sembrato di conoscerla da sempre. Mi ha chiesto che cosa può fare per me”, ha raccontato la mamma del 24enne Giovanbattista Cutolo. E il volto umano della presidente del Consiglio intravisto in un dettaglio: “Devi chiamarmi Giorgia”. Poi mi la domanda: “Che cosa posso fare per te?”. E la mamma non ha avuto un attimo di esitazione: “Voglio incontrarti – le ha risposto – devi aiutarmi a fare in modo che altre madri non vivano mai più drammi come questo. La criminalità non può averla vinta, dobbiamo proteggere i nostri ragazzi”. Il sogno della mamma di Giogiò è una legge per abbassare l’età imputabile nei reati di omicidio.