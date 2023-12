Napoli, lite e coltellate la mattina di Natale: 34enne in ospedale con ferite all’addome

Napoli, 25 dicembre 2023 – Lite e coltellate la mattina di Natale a Napoli, nel rione Mercato, dove, intorno alle 7, un 34enne è stato ferito all’addome. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale del Mare per le cure ai colpi ricevuti: non ha mai perso coscienza e non è in pericolo di vita.

Cosa è accaduto

Non è ancora chiara la dinamica della lite che ha portato al ferimento del 34enne, ma l’aggressione è avvenuta in corso Arnaldo Lucci. L'uomo è stato colpito all'addome con un oggetto tagliente, molto probabilmente un coltello, e ha riportato ferite gravi ma non mortali. Sull’episodio sono in corso le indagini dei carabinieri del nucleo radiomobile e della compagnia Stella.

