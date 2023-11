Napoli, spara contro un automobilista per una lite stradale: 15enne arrestato per tentato omicidio

Napoli, 16 novembre 2023 – É finita in una sparatoria una lite stradale avvenuta lo scorso 15 ottobre lungo via Amerigo Vespucci: un 15enne ha sparato contro il conducente di una Fiat 500, incurante che a bordo della vettura ci fossero anche donne e bambini. L'automobilista è rimasto ferito a una mano e a una gamba, mentre stamattina il minorenne di Napoli che ha sparato è finito in carcere. La polizia ha eseguito un'ordinanza di collocamento in istituto penale per minori, emessa dal gip del Tribunale per i Minorenni di Napoli su richiesta della locale Procura: il ragazzo, M.A., è accusato di tentato omicidio e porto di arma comune da sparo.

La sparatoria

La sparatoria è avvenuta un mese fa in via Amerigo Vespucci e secondo la ricostruzione degli investigatori, alla base ci sarebbe stata una banale lite per questioni di viabilità. Il ragazzo M.A. avrebbe quindi esploso alcuni colpi d'arma da fuoco verso la vettura, ferendo la vittima. Le indagini sono state condotte dagli agenti della Squadra Mobile di Napoli.

