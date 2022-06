Napoli, cadavere di un uomo ritrovato in un sacco di plastica a Scisciano

Napoli, 4 giugno 2022 - Il cadavere di uomo è stato rinvenuto questo pomeriggio 4 giugno 2022 in un fondo agricolo in via Molino a Scisciano, in provincia di Napoli. Il cadavere era all'interno di un sacco di plastica, già in stato di parziale decomposizione.

La scoperta della salma questo pomeriggio a Scisciano, in via Molino, intorno alle 15:40. Sono in corso indagini dei carabinieri per identificare il corpo e a comprendere la matrice dell'evento. Si tratta di un uomo di mezza età, caucasico. Da un primo esame della salma, non ci sarebbero segni di violenza o ferite, ma il pm di turno della Procura di Nola probabilmente disporrà l'autopsia dato che il corpo è stato comunque infilato in un sacco.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Castello di Cisterna e il pm di turno della procura di Nola. Sarà l'esame autoptico a determinare le cause della morte e il tempo dell'avvenuto decesso.