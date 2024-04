Traffico internazionale di banconote false: così veniva finanziato il Clan Mazzarella

Napoli, 8 aprile 2024 – Banconote false immesse sul mercato internazionale per agevolare il clan Mazzarella. Decine di persone sono state arrestate per la vendita di valuta in euro contraffatta in Italia e all'estero, di cui 13 accusati anche di associazione per delinquere legata alla Camorra.

Euro falsi in Italia e all'estero: maxi blitz dei carabinieri

È in atto un maxi blitz tra il Napoletano e la Francia per eseguire gli ordini di custodia cautelare su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia: sono 300 i carabinieri impegnati nell’operazione. Ulteriori dettagli saranno resi noti durante una conferenza stampa del procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, in programma alle 10.30.

