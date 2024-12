Camorra, 53 arresti nel Napoletano: blitz contro clan Amato-Pagano

Napoli, 17 dicembre 2024 – Ben 53 arresti a Napoli e provincia: questo è il bilancio del blitz effettuato dalla Direzione investigativa antimafia, che ha dunque eseguito una serie di ordinanze di misure cautelari disposte dal Gip del tribunale partenopeo. A richiederle è stata la Direzione distrettuale antimafia del capoluogo campano.

Tutte le persone coinvolte sono indagate a vario titolo per associazione di tipo mafioso, estorsione, detenzione di armi ed altro, ritenute affiliate al clan Amato-Pagano che opera nei comuni di Melito di Napoli, Mugnano di Napoli ed in parte dei quartieri Secondigliano e Scampia di Napoli.

Il provvedimento è il risultato delle indagini condotte dal Centro Operativo Dia di Napoli, sotto la supervisione della Direzione distrettuale antimafia. Le indagini hanno riguardato esponenti di vertice del clan Amato-Pagano, un'organizzazione criminale nata in seguito alla sanguinosa scissione dal clan Di Lauri, e per questo conosciuta anche come il clan degli “scissionisti”.