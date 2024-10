Abusava della figlia minorenne: pregiudicato napoletano arrestato a Reggio Emilia

Napoli, 23 ottobre 2024 – Emersa una terribile storia di abusi famigliari: un uomo di 40 anni, di origine napoletana ma residente a Reggio Emilia è stato bloccato dalla Squadra mobile partenopea per ripetuti abusi sulla figlia e per un’aggressione ai genitori. La giovane ha 15 anni, ma all’inizio delle violenze sessuali ne aveva appena 10. L’indagato si trova ora in carcere nella città emiliana.

Al padre, un pregiudicato per reati contro il patrimonio e non legato alla criminalità organizzata, è stata notificata un’ordinanza cautelare, come richiesto dalla procura del capoluogo campano. Sebbene l’uomo viva a Reggio Emilia con la compagna, tutti gli episodi di abusi hanno avuto luogo a Napoli.

L’aggressione ai danni dei genitori è scaturita quando i due, di 70 e 63 anni, avrebbero cercato di difendere la nipotina dalle violenze.

Una nota della Questura spiega che dall’indagine “sono state acquisite le fonti di prova che evidenziano la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'indagato e, in considerazione dell'estrema gravità dei fatti contestati e della significativa reiterazione delle condotte, sono emersi i presupposti per l'applicazione della misura cautelare più afflittiva della custodia cautelare in carcere. L'uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Reggio Emilia”.