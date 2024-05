Weekender intercetta le tendenze di oggi

Di tendenza e sempre al polso con stile. Arriva dagli Stati Uniti ed è una garanzia perché indossare un Timex significa sapere molto bene dove stanno andando le mode del momento. A sinistra (in foto) il modello ’Weekender’ di Timex ha tutto ciò che serve: dal cinturino slip-thru 20 mm a doppio strato in pelle marrone con finitura opaca, alla cassa 38 mm in ottone con vetro minerale infrangibile sino alla retroilluminazione Indiglo per facilitare la lettura notturna. Impermeabile sino a 30 metri.