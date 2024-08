Kamala Harris, anche il look conta. Un tailleur pantaloni stiloso per mostrare il suo carisma

Roma, 23 agosto 2024 – Per mostrare al mondo sicurezza e carisma niente di meglio di un tailleur pantaloni, classico ma di taglio ultramoderno, con la giacca più lunga e avvitata e i pantaloni anni Settanta. Deve aver pensato questo (o è stata ben consigliata) Kamala Harris per la candidatura alla Presidenza degli Stati Uniti nella convention di Chicago. E poi blu notte, colore di serenità e classe, con tanto di camicetta di seta in tinta con fiocco romantico. Bene anche i capelli, composti ma naturali, morbidi e non incofanati come quelli di Hillary Clinton e Nancy Pelosi.

Kamala Harris con il marito Doug Emhoff alla convention democratica di Chicago (Ansa)

Non sorprende più di tanto che il tailleur blu destinato ad entrare nella storia sia del marchio francese Chloè, proprietà del gruppo svizzero Richemont che possiede 28 maison del lusso tra moda e alta gioielleria e orologeria, perché negli ultimi tempi Harris ha vestito spesso con questa etichetta femminile e stilosa prediligendo sempre la sicurezza di giacca e pantaloni, sempre su tacchi a spillo anche perché la candidata democratica alla Casa Bianca è alta solo 1 metro e 63 centimetri.

Dunque una scelta di classe, modaiola al punto giusto, e poi un completo disegnato da una donna, la stilista tedesca nata a Dussendolf Chemena Kamali da pochi mesi alla guida degli atelier di Chloè. Dove più di venti anni fa era entrata come borsista, dopo la laurea in arte e moda alla Central St. Martin’s di Londra, collaborando con un genio come Karl Lagerfeld e poi chiamata a maggiori responsabilità da Phoebe Philo, di fatto la vera maestra di Chemena che oggi impera sull’universo chic e estremamente femminile (ma senza sdolcinatezza) di Chloè.