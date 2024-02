Victoria De Angelis testimonial per Emporio Armani Underwear

Roma, 5 febbraio 2024 - Una testimonial perfetta. Bel colpo d’immagine per l’Underwear di Emporio Armani con la nuova campagna fotografata da un grande fotografo internazionale come Giampaolo Sgura, che cattura lo spirito libero e aperto del marchio. Protagonista degli scatti, in un bianco e nero che esalta l’unicità del soggetto, è Victoria De Angelis, bassista dei Måneskin. Vic, come tutti la chiamano sopra e sotto il palcoscenico dove sfoggia sempre mise audaci e modernissime, è nata nel 2000 e ha 4,3 milioni di follower. Con la sua magnetica presenza scenica, Victoria conferisce una dimensione energica alle immagini di Sgura per Emporio Armani Underwear con un messaggio di forza ma anche di una certa tenerezza.