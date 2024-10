Chi è Stefano Cantino, il nuovo amministratore delegato di Gucci

Milano, 8 ottobre 2024 – Notizia molto bella e di interesse internazionale per Gucci, il marchio “principe” del Gruppo Kering di Francois Henry Pinault. Oggi pomeriggio il colosso del lusso francese ha annunciato la nomina di Stefano Cantino a Amministratore Delegato di Gucci. Insomma, la corsa di Gucci riprende con un manager italiano nella carica di amministratore delegato. Cantino riporterà a Francesca Bellettini (altra italiana), Kering Deputy CEO responsabile per il Brand Development del Gruppo.

Stefano Cantino, entrato in Gucci a maggio 2024 nel ruolo di Deputy Chief Executive Officer, succederà a Jean-François Palus a partire dal 1° gennaio 2025 ed entrerà a far parte del Comitato Esecutivo di Kering. Jean-François Palus era stato nominato CEO di Gucci nel luglio 2023, con l’incarico di porre le basi per il prossimo capitolo della storia della Maison e di identificare nuovi talenti, tra cui il suo successore.

L’azienda, fondata nel 1921 a Firenze da Guccio Gucci, famosa per i suoi accessori e il suo abbigliamento negli ultimi mesi ha attraversato un periodo difficile, come tutti i marchi di lusso, ma ora anche grazie all’arrivo di un manager tanto esperto e appassionato sta cogliendo i primi successi nello stile e si spera davvero anche nelle vendite col direttore creativo Sabato De Sarno che alle ultime sfilate della Milano Fashion Week si è fatto molto valere raccogliendo un successo pieno. Insomma Gucci è in ripresa, la “nuova Gucci” come la definisce Stefano Cantino è già qui in attesa di riprendere la corsa al successo che la storia e l’eccellenza del brand si merita.

Cantino è entrato a far parte di Gucci a maggio 2024 in qualità di Deputy Chief Executive, ha una lunga e grande esperienza nella moda: l’ultimo incarico durato cinque anni prima di arrivare in Gucci è stato in Louis Vuitton, dove ha supervisionato le strategie di comunicazione e immagine del brand. Prima dell’esperienza in Louis Vuitton, Cantino, laureato in Scienze Politiche all’Università degli Studi di Torino, ha trascorso oltre vent’anni nel Gruppo Prada, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità nelle aree Marketing e Commerciale, fino ad assumere l’incarico di Communication & Marketing Director. Torinese, riservato, sobrio ed elegante, preparatissimo e competente, Cantino è conosciuto e rispettato, e dopo l’uscita di Marco Bizzarri rappresenta come Ceo ancora una volta l’eccellenza dei manager italiani nel mondo.

Francesca Bellettini ha detto: "Sono profondamente riconoscente a Jean-François Palus per la sua dedizione e la sua lealtà a Gucci durante questo periodo di transizione. Sono fiduciosa che, sulla base di ciò che è stato realizzato negli ultimi 15 mesi, Stefano e il team di Gucci raggiungeranno l’obiettivo di restituire a Gucci la leadership che merita".

Un commento arriva subito anche da François-Henri Pinault, Presidente e Amministratore Delegato di Kering: "Ringrazio Jean-François Palus di cuore per quanto raggiunto alla guida di Gucci dall’estate 2023. Durante un periodo particolarmente complesso, Jean-François ha preso decisioni difficili di cui la Maison aveva bisogno, e ha posto le basi necessarie per rinnovare Gucci affinché possa ritrovare nuovo slancio sotto la direzione di Stefano. Desidero inoltre riconoscere la sua stretta e continua collaborazione negli ultimi 30 anni, che è stata realmente preziosa e inestimabile.”