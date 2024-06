Uno spazio speciale alle Costruzioni. Lorenesi

Histores, associazione che raggruppa 45 multibrand torna alla Fortezza da Basso con uno spazio dedicato alle Costruzioni Lorenesi, dove verrà presentato il brand Hindustrie. Forti dell’esperienza dalle collaborazioni con Herno, Fedeli, Paul&Shark, Kired, così come con altri brand menswear e womenswear l’associazione cresce e si fortifica attraverso la solida rete di relazioni tra gli associati.

"Al centro di un’altra stagione sfidante con lo sguardo già proiettato agli acquisti per il prossimo anno, siamo orgogliosi di quanto si sia fortificata la rete tra i nostri associati, tra business, confronto e crescita personale. E siamo felici che il legame tra Pitti e Histores porti alla bella novità di quest’anno: oggi infatti, l’assemblea della nostra associazione si svolgerà proprio in Fortezza. Casa Histores riaprirà poi le porte come di consueto presentando la sua nuova collezione Hindustrie primavera estate 2025" afferma Marco Inzerillo, presidente di Histores.