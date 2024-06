Unicredit con Pitti per una nuova cultura di impresa sostenibile

Da alcuni anni a fianco di Pitti Immagine per supportare i suoi saloni. UniCredit è partner affidabile per gli imprenditori della moda. Un sostegno che guarda ai territori e all’eccellenza del Made in Italy. Per l’edizione 106 UniCredit vara il progetto CFMI Academy in accordo col Centro di Firenze per la Moda Italiana che molto si sta impegnando nella formazione dei giovani talenti.

"Abbiamo dedicato molto impegno alla CFMI Academy – racconta Annalisa Areni, responsabile Client Strategies di UniCredit Italia – che si propone come interfaccia tra gli studenti di Fashion Design e le aziende della moda, per promuovere momenti di alta formazione. Un progetto in linea con uno degli obiettivi principali delnostro Gruppo – continua Areni – supportare i giovani talenti affinché possano esprimere il loro potenziale. È fondamentale investire in formazione, elemento chiave tramite cui favorire la trasmissione dei saperi e valorizzare le produzioni di eccellenza del nostro Made inItadly. Attraverso la Academy ci impegnamo nella creazione di percorsi formativi per una maggiore cultura industriale e della sostenibilità".

Felice per questa collaborazione con UniCredit è l’amministratore delegato di Pitti Immagine, Raffaello Napoleone. "L’intesa è più che rodata – dice l’ad – e da questo anno grazie al Centro di Firenze per la Moda Italiana, siamo felici di averla estesa a una iniziativa di formazione per gli studenti diplomandi delle migliori scuole di moda italiane. Moduli che trattano soprattutto i temi della sostenibilità con un approccio molto concreto".

E.D.