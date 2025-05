Trilogia esclusiva. Con Prospex si festeggiano i primi 60 anni

Seiko festeggia i 60 anni dalla nascita dei suoi primi orologi subacquei con una trilogia esclusiva di modelli Prospex che rende omaggio alla lunga tradizione del marchio nel mondo dell’orologeria sportiva e professionale. Era infatti il 1965 quando Seiko presentava il suo primo diver, segnando un punto di svolta per il brand giapponese e per l’intero settore. Oggi quel patrimonio si rinnova con tre nuove referenze che uniscono il fascino del design vintage con le più moderne tecnologie.

I modelli celebrativi fanno parte della linea Prospex e si ispirano a tre pietre miliari della storia di Seiko: il 62MAS del 1965, il ’Tuna’ del 1975 e il ’Diver’ del 1986 (nella foto il modello SPB511).

Ogni orologio è reinterpretato con materiali e movimenti aggiornati, mantenendo però intatta la personalità dei modelli originali. Le casse sono realizzate in titanio o acciaio di ultima generazione, con rivestimenti protettivi e lunette ceramiche resistenti ai graffi, mentre i quadranti richiamano colori e texture legate al mondo marino.

Dal punto di vista prettamente tecnico, gli orologi sono equipaggiati con movimenti automatici di nuova generazione e vantano un’impermeabilità fino a 200 o 1000 metri a seconda del modello. Dettagli come la corona a vite, gli indici luminescenti e i cinturini in silicone ad alta resistenza rendono questi orologi ideali non solo per collezionisti, ma anche per subacquei e avventurieri. La collezione è disponibile in edizione limitata.

Marina Santin