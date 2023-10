Le 10 tendenze moda dell’autunno 2023

Tra ritorni di capi che non passano mai di moda e che vengono riproposti in chiave contemporanea e tendenze più innovative e in linea con gusti ed esigenze attuali, il guardaroba dell’autunno 2023 presenta alcuni macro-trend. Da questi si può prendere spunto per altri acquisti oppure per tirare fuori da scatole e bauli alcuni pezzi e accessori che erano finiti nel dimenticatoio e che adesso, invece, sono considerati elementi di stile. L'autunno è la stagione perfetta per indossare abiti stratificati, come magliette sottili sotto cardigan o giacche leggere. Si possono anche sperimentare abbinamenti con sciarpe, cappotti e giacche in pendant.

Cappotto over

I cappotti ampi e lunghi fino ai piedi, magari con spalle ampie e strutturate e aspetto formale, sono un'opzione elegante e alla moda per l'autunno e l'inverno sia per l’armadio maschile sia per quello femminile. Questi capispalla sono caratterizzati da linee pulite, spesso una vestibilità oversize, e possono aggiungere un tocco di ricercatezza al look. Alcune delle versioni vintage che tornano anche in questa stagione sono quelle a scacchi, perfette da abbinare a jeans e a stivali, e quelle in tweed, che valorizzano abbinamenti classici tra camicia bianca e pantalone a sigaretta. Il cappotto lungo dal taglio maschile può essere indossato anche su abiti lunghi.

Pantaloni a sigaretta

Da qualche stagione sono di tendenza pantaloni che sono caratterizzati da una linea sottile e diritta, simile a una sigaretta, dalla vita ai piedi. Sono di solito realizzati in tessuti leggeri e aderenti, come il cotone, la lycra o il denim elasticizzato. Si caratterizzano per la loro forma slanciata, che si adatta bene alle gambe e alle cosce, ma si stringe leggermente verso il basso. Con i giusti abbinamenti possono essere indossati in varie occasioni, dal lavoro al tempo libero.

Gonna a ruota

È di nuovo in voga, già da un po’, la gonna, di lunghezza variabile, con la sua linea ampia e svasata che ricorda, appunto, una ruota e crea un movimento fluido. È nota per la sua silhouette femminile e romantica ed è spesso associata a look vintage e retrò, ispirato agli anni ’50 e ’60. Le gonne a ruota possono presentare dettagli decorativi come pieghe, plissé o balze. Possono essere indossate con svariati capi come top, maglie, camicie, magliette o bluse. Si può aggiungere una cintura sottile per sottolineare il punto vita.

Pelle

L'autunno è la stagione perfetta per indossare abiti e accessori in pelle, poiché questo materiale offre calore e stile per affrontare le temperature più fresche. I pantaloni e le gonne in pelle sono alla moda e sono elementi caratteristici di un look audace e grintoso. Possono essere indossati con maglie oversize o camicie per un tocco di contrasto. Le giacche in pelle stanno bene sopra un abito, jeans o pantaloni per un look casual o formale. Un vestito in pelle è perfetto per occasioni speciali, da abbinare a stivali o scarpe con tacco alto per un outfit sofisticato.

Velluto

Il velluto, un tessuto elegante, si abbina bene a materiali dalle diverse texture. Per esempio si può abbinare a un pantalone in velluto con una maglia di lana o una giacca in tweed per creare un contrasto interessante.

Maglioni

I maglioni lunghi e larghi, over size, danno comfort e calore. Quelli a collo alto, con una linea più slim, aggiungono una nota di eleganza. Se si ama lo stile preppy, casual e versatile, si può optare per modelli a righe. I capi con le maniche a sbuffo sono considerati femminili e sbarazzini.

Look sportivo

L'abbigliamento athleisure, che include capi comodi e sportivi, è diventato popolare negli ultimi anni poiché offre soluzioni pratiche e alla moda per le attività quotidiane. Pezzi fondamentali che rientrano in questa tipologia sono i leggings, le felpe oversize o crop top, le maglie traspiranti e leggere, le canotte, le sneakers o altre scarpe da ginnastica, i giubbotti sportivi.

Lingerie a vista

In linea con le tendenze degli ultimi anni è di moda indossare capi intimi come reggiseni, culotte, corsetti e altri pezzi di lingerie, dalle bralette ai top fino ai reggiseni a balconcino e ai corsetti, come parte integrante del proprio outfit, rendendoli visibili in modo intenzionale. Tra trasparenze e pizzi, sono dettagli sexy, per chi ama osare e lasciare il segno.

Colori

Le tonalità del marrone, del ruggine, del senape, dell’arancio e del verde oliva sono sempre popolari in autunno. In particolare, nella stagione 2023 spiccano anche il rosso, il grigio silver, il tortora e il color panna.

Stampe animalier

Macchie di leopardo, ghepardo, zebra, mucca, pelle di serpente, piume di pavone, uccelli esotici stilizzati. Tornano pure i motivi animalier, applicati a una vasta gamma di capi di abbigliamento e accessori, come abiti, maglie, scarpe, borse e foulard. Queste stampe possono essere utilizzate per aggiungere un tocco audace e selvaggio a un outfit o per creare un look elegante ed esotico. È bene però farne un uso moderato per evitare l'eccesso e garantire un aspetto equilibrato dell’outfit complessivo.