Scandinavian Manifesto. Una ventata dal Nord

Collaborazioni internazionali con il mondo del fashion globale che rendono la rassegna della Fortezza da Basso unica e inimitabile. La ricerca moda più innovativa dalla scena nordica si presenta a Pitti Uomo da diverse edizioni nel progetto Scandinavian Manifesto, una delle più consolidate collaborazioni internazionali di Pitti Immagine. Anche a questo Pitti Uomo, nella fantastica location delle Costruzioni Lorenesi, va in scena lo showcase di una

selezione di brand frutto della partnership tra Pitti Uomo e Ciff, piattaforma fieristica di riferimento per i brand moda scandinavi in scena a Copenaghen.

Tra i brand protagonisti già confermati di questa edizione 2024 per presentare le proprie collezioni ci sono: Henrik Vibskov, Isnurh, Rue De Tokyo, Messy Weekend, ARKK Copenhagen, Aveny, Wood Bird, J. Lindeberg, Nikben. Ma non è tutto. Nel calendario eventi, nella mattina di domani, mercoledì 12 giugno, è previsto anche una speciale breakfast in

Scandinavian style dedicato a buyer e stampa. Un modo conviviale e leggero per far conoscere il manifesto scandinavo con tutta la sua carica di innovazione, stile ed eleganza.