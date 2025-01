Quattro mondi di Herno per un guardaroba funzionale e sofisticato

Ci sono quattro mondi distinti a raccontare la nuova collezione di Herno per l’inverno prossimo. ’Origin’, contraddistinta da capi essenziali del Dna di Herno, adatti a più occasioni e che rimangono sempre eleganti e funzionali; ’Exellence’, dedicata a chi ricerca il massimo del lusso e della qualità, con capi sartoriali realizzati con materiali pregiati e una manifattura artigianale che valorizza i dettagli; ’Contemporary’ per chi ama seguire le tendenze combinando sofisticatezza e innovazione e ’Functional Wardrobe’, pensata per chi cerca soluzioni performanti senza rinunciare all’estetica.

Quattro visioni complementari, sintesi perfetta di tradizione e innovazione, funzionalità e lusso. Ogni capo è il risultato di un’accurata selezione dei materiali, che spaziano dai tessuti più leggeri, pensati per il clima autunnale, ai più pesanti, ideali per l’inverno rigido. La qualità è altissima, con un’attenzione particolare alla lavorazione artigianale. Pur mantenendo una linea coerente con le vestibilità canoniche del brand, la collezione autunno-inverno ’25 Herno aggiorna i volumi e le forme alla ricerca di una vestibilità attuale, sia per i capispalla che per pantaloni e maglie.

La palette cromatica della collezione, per cui Herno è da sempre nota, è dominata da colori naturali ispirati alle sfumature della terra, tra cui verde militare, testa di moro e tortora, accompagnati da blu denim e grigio mélange. Tinte calde, come bordeaux, cammello e arancio, spiccano nelle proposte business, mentre verde loden, blu e chantilly dominano nel segmento luxury.

E.D.