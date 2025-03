La sfida di Pollini tra modernità e tradizione

Modelli iconici, capaci di coniugare eleganza, versatilità e funzionalità. L’universo simbolico del college è il punto di partenza della collezione Pollini Autunno-Inverno 2025-26, protagonista alla Milano Fashion Week. “Redefining classics” è il motto di stagione, racchiuso in un’interpretazione che trascende i confini del tempo, regalando a ciascuna creazione un’aura di modernità.

La linea Archive accoglie una nuova rivisitazione del classico stivale cavaliere, tra cui un modello a tubo con suola chunky con fondo carrarmato super leggero, realizzato in morbidissima pelle laccata effetto stampa maxi cocco. Una versione cool & glam del riding boot. Comodo ma sensuale nella sua femminilità, il nuovo tacco, dalla silhouette seducente, si combina alla forma slanciata di uno stivale in morbida nappa o di una d’orsay con cinturino alla caviglia e punta metallica.

Icona di stagione, la nuova borsa cattura l’attenzione con la sua eleganza ispirata ai college anni ‘70: una chic shoulder bag realizzata in versioni timeless, che spaziano dal vitello abrasivato al bottalato, e arricchita da un’iconica fibbia metallica con il classico logo Pollini. A incarnare le atmosfere del college un’ampia proposta di stringate, chelsea boots, mocassini e le immancabili ballerine con strap arricciato sul collo del piede.

L’anima Brit College della collezione caratterizza anche la linea uomo, dove modelli più formali si alternano ad una proposta casual ma sempre venata di un’eleganza senza tempo. Novità di stagione è un fondo carrarmato con guardolo in cuoio, in oxford e polacchini dalla forma affusolata e leggermente squadrata. Il mondo della pelletteria Pollini Uomo si arricchisce di nuove versioni della weekend bag, presentata per la prossima stagione invernale in una variante in vitello pull-up con effetto lived-in.

Stile e audacia caratterizzano le nuove calzature dalle linee pulite e accattivanti. Per rendere i look indimenticabili e sofisticati, bagliori metallici color oro decorano gli stivali ed i sandali in suede, mentre la stampa cocco dà carattere a clutch e mocassini.

Pollini è un brand storico di calzature e accessori, sinonimo di tradizione, artigianalità e qualità Made in Italy, fondato da Vittorio Pollini nel 1953, nel cuore del distretto calzaturiero di San Mauro Pascoli. Il brand – che oltre alla produzione di calzature sta vedendo una grande espansione del business legato alle borse – ingloba al suo interno tre diverse linee. Archive, la linea premium, che celebra il DNA più autentico di Pollini, rieditando forme iconiche del passato in chiave contemporanea. Pollini che raccoglie le collezioni legate ai trend di stagione. Pollini Heritage, range contemporary caratterizzato dal pattern logo allover.