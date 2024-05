Nuovo quadrante per Traversetolo. Design essenziale solido e affidabile

Traversetolo, tra i best seller di Eberhard & Co., nasce nel 1996 e può essere considerato uno dei pionieri degli orologi con una cassa dalle dimensioni importanti: con i suoi 43 mm di diametro, al tempo stupì ed ebbe subito il successo, che conserva oggi. Con il suo design essenziale, di chiara lettura e il suo movimento a carica manuale, solido e affidabile, Traversetolo si presenta oggi in una veste inedita. Il quadrante, incorniciato dalla lunetta in acciaio lucido, si colora di un’originale tonalità carta da zucchero: un colore fresco e luminoso, perfetto da indossare durante la stagione primaverile ed estiva, al quale sono abbinati numeri arabi e lancette di colore bianco. Il nuovo quadrante viene proposto in combinazione con il bracciale in acciaio Chaland o con un cinturino di pelle effetto vintage di colore azzurro, dando vita a un originale effetto ton-sur-ton. Traversetolo è proposto nella versione classica con fondo impresso a conio e scritte in rilievo, o nella versione vitré, dove il fondo in vetro zaffiro svela il movimento che anima il segnatempo.