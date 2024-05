Con il suo profilo discreto, lo stile classico e le variazioni estetiche tanto moderne quanto intramontabili, il Mini DolceVita di Longines ora indossa un esclusivo cinturino a due giri dal design esclusivo in morbida nappa rosa (è disponibile in diverse cromie) che avvolge comodamente il polso. Ha cassa rettangolare in acciaio da 21,5x29 mm, con diamanti (per il modello in foto), quadrante Romain argentato flinqué con numeri romani dipinti.

A.Z.