Maserati mette il turbo con il set da viaggio Piquadro

di Eva Desiderio

Preziosa capsule per Piquadro realizzata in collaborazione con Maserati: uno zaino e due trolley in edizione limitata e numerata a soli 150 pezzi per modello che sintetizzano alla perfezione i valori di eleganza e performance, fondanti per le due aziende. "Entrambe emiliane!" dice con soddisfazione Marco Palmieri fondatore e presidente del Gruppo Piquadro che ha siglato recentemente l’intesa che verrà presentata in anteprima mondiale a Pitti Uomo 106. Una grande soddisfazione per due lanci questo anno, una co-lab che per Maserati coincide con la nascita della linea elettrica Folgore, anche per Suv.

"Maserati è un marchio fantastico. Siamo stati cercati dalla casa automobilistica e sono rimasto sorpreso ed emozionato. Un marchio mito del Made in Italy con cui Piquadro sigla un patto di stile, eleganza, design e performance", continua Palmieri. Non solo bellezza però ma anche sostenibilità, sociale e ambientale, e funzionalità così come nello stile Piquadro. "Questo è il grande cambiamento – afferma Palmieri –, i consumatori di oggi sono molto sofisticati, internet ha dato loro infinite chance di conoscenza, chiedono sempre più prodotti alti di gamma, comodi e smart".

E poi prodotti certificati per sostenibilità sociale anche in azienda, carbon neutral come Piquadro è da anni. Tre sono i pezzi Piquadro-Maserati: lo zaino, realizzato in un elegante pellame dalla grana evidente e dalla mano morbida, bottolato ad arte e molto artigianale, ha volumi compatti ma molto capienti grazie all’efficiente organizzazione degli spazi interni. Il design essenziale si caratterizza per dettagli che, coerentemente con la strategia di prodotto Piquadro, celano sempre funzioni intelligenti. Il tridente in metallo color rame apposto sul fronte e la targhetta interna numerata fanno di questo zaino un pezzo unico dell’esclusiva edizione limitata Piquadro-Maserati.

I due trolley abbinati allo zaino – un formato cabina e un medio – sono pezzi dalle caratteristiche straordinarie, studiati per rendere il viaggio un’esperienza perfetta. Realizzati in alluminio anodizzato, riflettono in ogni dettaglio della loro progettazione l’attitudine di Piquadro e Maserati verso lo sviluppo continuo e la ricerca più avanzata per la creazione di prodotti che, combinando performance e stile, identificano perfettamente i valori dei due brand. La rotazione a 360° delle ruote è estremamente fluida per una monovrabilità agevolissima.

La scocca, realizzata in alluminio anodizzato, garantisce la massima protezione contro gli impatti. Due serrature TSA e il dispositivo di geolocalizzazione Connequ assicurano la massima sicurezza per tutto quello che si trasporta in valigia. A 110 anni dalla sua creazione, Maserati ha intrapreso un viaggio all’insegna di elettrificazione, innovazione, lusso ed eccellenza, lanciando la sua gamma Folgore 100% elettrica.

Grecale Folgore, protagonista della campagna Piquadro x Maserati è il primo Suv 100% elettrico nella storia del Tridente. Gli zaini e i trolley della limited edition Piquadro-Maserati prodotta in soli 150 pezzi per tipo sono in vendita dall’11 giugno in boutique Piquadro selezionate e sul sito Piquadro oltre che in alcuni showroom Maserati.