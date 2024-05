La soggettività del tempo regala fascino

di Amelia Zacco

Metti insieme Alta Orologeria, Haute Couture e Alta Profumeria e a dirigere Vacheron Constantin. Il risultato sono due segnatempo, un concept watch e un’edizione limitata. Sono nati dalla collaborazione tra la Maison orologiera e la fashion designer Yiqing Yin. Gli orologi sono ’Egérie - The Pleats of Time, a concept watch’ ed ’Egérie fasi lunari’. Due esempi di creatività e di abilità applicate.

Il primo è un oggetto singolare, sia per l’aspetto sia per il processo creativo di cui è frutto, nato dalla condivisione dell’idea di raffinatezza e di eccellenza: la cassa rotonda in oro rosa da 37 mm impreziosita dai diamanti, il motivo plissettato che orna il quadrante lilla cipria privo di indici, a suggerire come il tempo sia assolutamente qualcosa di soggettivo, e la geometria asimmetrica tanto cara a Vacheron Constantin, il cui nome a ore 8 forma una diagonale con le fasi lunari, anche esse lilla, e con la corona a ore 2.

Ogni dettaglio concorre a creare una silhouette femminile raffinata e originale. Una bellezza che coinvolge i sensi, anche l’olfatto: nell’esclusivo cinturino, disegnato da Yiqing Yin, ornato da un raffinato ricamo artistico in cui, tra fili in seta, sono intarsiati frammenti di madreperla, è incapsulata la fragranza ideata appositamente per questo concept watch dal maître parfumeur Dominique Ropion.

Fin dal suo debutto nel 2020 la collezione Egérie ha espresso caratteristiche stilistiche ben precise nel mondo dell’Alta Orologeria dedicata alle donne, che la nuova edizione limitata con fasi lunari realizzata in collaborazione con la fashion designer Yiqing Yin ha ben rispettato. Delicati effetti plissettati e drappeggiati caratterizzano il centro del quadrante in madreperla lilla, materiale particolarmente fragile, meticolosamente lavorato per creare il motivo plissé, circondato da raffinate perle d’oro applicate a mano.

Le fasi lunari, con Lune in oro rosa, sono ornate di madreperla lilla a creare le nuvole, e impreziosite da diamanti. Cassa in oro rosa da 37 mm, il fondello trasparente permette di ammirare il calibro automatico di Manifattura.