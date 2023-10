Dieci idee per indossare le gonne lunghe in autunno

Le gonne lunghe sono comode e versatili e possono essere indossate in vari modi in base alle diverse occasioni e ai differenti stili personali. Si tratta di un capo di moda che ha vissuto diversi ritorni nel corso del XX secolo. Indossata fin dall’antichità, nel secolo scorso la gonna lunga è tornata in auge negli Anni Sessanta e Settanta, come icona rispettivamente dello stile hippie e di quello boho-chic. Negli Anni Novanta è stata rispolverata dai bauli e riproposta in una forma più minimalista. Successivamente il capo era diventato poco popolare e trendy, ma nell’ultimo decennio ha fatto nuovamente la sua comparsa incorporando elementi boho, minimal e hippie.

Star

Sono tante le celebrities che amano indossare gonne lunghe, sul palco, sul red carpet e nella vita di tutti i giorni. Alcune delle più famose sono, per esempio, le attrici Nicole Kidman, Diane Kuger, Blake Lively e Zendaya, l’avvocatessa e attivista Amal Alamuddin, moglie di George Clooney, la principessa Kate Middleton, la cantante Beyoncé. Per sfoggiare con disinvoltura le gonne lunghe in autunno, senza rinunciare a eleganza e a praticità, si possono seguire alcune semplici indicazioni. Innanzitutto scegli il tessuto giusto: opta per gonne lunghe realizzate con tessuti più pesanti e caldi, come il velluto, il tweed, il denim pesante o il velluto a coste. Questi materiali ti terranno al caldo durante le giornate più fresche, soprattutto se sotto metti collant o leggings.

Tipologie e abbinamenti

Le gonne lunghe sono disponibili in vari modelli, tra cui gonne a pieghe, gonne con spacco laterale o gonne a tubo. Utilizza giacche, cardigan o maglioni leggeri per un look confortevole. Anche un blazer o un giubbotto di pelle possono dare un tocco di stile in più. Alla gonna lunga puoi abbinare un top o una camicia di peso medio o pesante. Puoi optare per un maglione oversize per un look rilassato. Scegli colori che richiamino l'autunno, come il marrone, il bordeaux, il verde scuro o il grigio, perfetti per la stagione e per aggiungere un tocco di calore al tuo look. Ai piedi puoi mettere un paio di stivali o stivaletti o, ancora, a delle sneaker sportive a seconda di gusti, contesti e condizioni meteorologiche.

Altre note di stile

Occhio alle dimensioni. Assicurati che la gonna lunga abbia la lunghezza giusta per evitare di calpestarla o di camminare sopra di essa. Puoi farla accorciare da un sarto, se necessario. Una cintura sottile attorno al punto vita può evidenziare meglio la silhouette. Per uno stile boho-chic scegli una gonna lunga con stampa floreale o etnica. Per un outfit informale, scegli una gonna lunga in cotone o denim e abbinala a una maglietta o una felpa. Se vuoi essere più elegante scegli un capo in tessuto leggero come la seta o il chiffon da mettere con una camicia ben tagliata o una camicetta e indossa delle scarpe con il tacco, come zeppe o sandali con cinturino.