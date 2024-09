Givenchy, Sarah Burton è la nuova direttrice creativa delle linee donna e uomo

Parigi, 9 settembre 2024 – Il Conte Hubert de Givenchy, scomparso nel suo castello alle porte di Parigi nel 2018, oggi sarebbe contento della nomina di Sarah Burton a direttrice creativa delle linee donna e uomo del brand che l’indimenticabile gentiluomo aveva fondato nel 1051. Un annuncio strepitoso e attesissimo dal mondo del fashion perché Sarah Burton, inglese di Manchester, 50 anni di pura bravura e semplicità di modi e stile di vita, allieva prediletta di Alexander McQueen prima e dopo la scomparsa del giovane genio dello stile che ha sostituito alla guida dell’atelier fino a un pugno di mesi fa, è una fantastica stilista, una persona che ha un immenso mestiere, conosce i tessuti e le tecniche dell’haute couture e del pret-à- porter, annusa l’aria che tira nel mondo come pochi, realizza abiti da sogno che restano nella memoria di chi ha il privilegio di seguira dalle passerelle e di conoscerne la spontaneità.

Bravi dunque i vertici del Gruppo LVMH che dopo molti rumors oggi hanno svelato la sua nuova e prestigiosa posizione, in un momento in cui cui il marchio Givenchy ha bisogno di un rilancio possente. E Sarah saprà come fare a ridare allure e prestigio a questa firma che in passato ha vestito le dive amiche di Monsieur Hubert, donne fascinose come Audrey Hepburn, Marella Agnelli, Maria Callas, Jackie Kennedy solo per citarne alcune.

Ora dunque arriva a Parigi Sarah Burton, che nel mondo della moda tutti conoscono e stimano e a testimonianza di questo c’è il ricordo del grande applauso carico di ammirazione e affetto che Parigi le ha tributato per il suo saluto all’atelier e alla maison di Lee Alexander McQuenn, suo amico e Maestro eccelso con il quale ha lavorato dal 1996 fino alla morte di lui, nell’ottobre 2023. Ora dopo quasi un anno la nomina da Givenchy che la rimette nell’Olimpo dello stile tra le grandi e storiche maison parigine che hanno fatto la storia.

La sua prima collezione nel nuovo incarico sfilerà nel marzo 2025. “È un grande onore entrare a far parte della splendida Maison Givenchy, è un gioiello. Sono entusiasta di poter scrivere il prossimo capitolo della storia di questa Maison iconica e di portare a Givenchy la mia visione, la mia sensibilità e le mie convinzioni”, dice Sarah Burton. Molto soddisfatto anche un manager prestigioso come Sidney Toledano, presidente del consiglio di amministrazione di Givenchy: “Sarah Burton è un talento creativo eccezionale di cui seguo con passione il lavoro da molti anni – dice Toledano –, sono molto felice che oggi si unisca a Givenchy. La sua visione unica e il suo approccio alla moda saranno preziosi per questa Maison iconica, nota per la sua audacia e la sua Haute Couture. Sono convinto che la sua leadership creativa contribuirà al futuro successo e al prestigio internazionale della Maison”.

Stesso entusiasmo per la nomina di Sarah da parte del Ceo di Givenchy , l'italiano Alessandro Valenti: “L'arrivo di Sarah Burton a capo del nostro design creativo è un momento molto emozionante per Givenchy. Il suo straordinario percorso professionale e la sua visione creativa le hanno già fatto guadagnare una vasta fan base e siamo certi che sotto la sua direzione Givenchy continuerà a innovare e ad affascinare un vasto pubblico in tutto il mondo. Attendo con impazienza la nuova energia creativa che Sarah porterà con sé mentre lavora al fianco dei nostri eccellenti team creativi. Iniziamo questo nuovo capitolo della storia di Givenchy”.