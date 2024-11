Dinamismo in equilibrio. Il lusso del tempo di Emporio Armani

di Eva Desiderio

In tempi in cui si discute tanto di lusso, dei suoi eccessi, del suo fascino, della sua talvolta gioiosa tentazione e della disaffezione tangibile tra i giovani nel mondo, ecco che Giorgio Armani dall’alto della sua enorme esperienza di vita e di lavoro e della fama globale conquistata con quella creatività rigorosa che lo caratterizza e lo rende unico come lo stilista più famoso e apprezzato del mondo, spiazza tutti e racconta. "Il lusso per me è il tempo". Logico dunque attribuirgli una grande passione per gli orologi che non mancano mai al suo polso e che lo accompagnano in tutti gli impegni lavorativi che ancora oggi, nei suoi splendidi 90 anni, lo accompagnano nella vita.

"Ho creato la mia linea di orologi Emporio Armani nel 1997 – afferma Giorgio Armani –, perché volevo lavorare su un accessorio molto diffuso che indossano tutti. Un oggetto utile ma anche decorativo, che può esprimere una forte personalità e raccontare i gusti di chi lo ha scelto. La collezione riflette il mio senso di dinamismo in equilibrio fra tradizione e modernità, sempre nel grande rispetto dei materiali di qualità e del design essenziale". E non a caso il grande stilista, proprietario unico del suo brand, ogni anno riparte dalle collezioni uomo e donna di Emporio Armani, il brand dell’Aquilotto che incarna lo spirito dinamico e metropolitano del marchio.

Un’etichetta di sperimentazione e ricerca, democratico perché accessibile anche nel prezzo, in quarantatre anni di successi che raccontato molta parte della cultura giovanile, "un contenitore in cui ciascuno può trovare qualcosa e farlo proprio, interpretandolo in modo personale", sintetizza re Giorgio che nel 1981 è partito dal denim, primo simbolo di appartenenza del popolo di Emporio, un nome più che azzeccato. Ed eccoci agli orologi, compagni di vita in ogni situazione. Ora la collezione di orologi Emporio Armani per l’autunno.inverno, idea azzecatissima per un bel regalo di Natale, e in vendita da pochi mesi, attenta alle tendenze, propone modelli che si contraddistinguono da sempre per la combinazione di texture, colori, placcature e funzionalità, offre un’ampia gamma di oggetti versatili che possono essere facilmente indossati in ogni occasione. L’iconico logo – l’aquila stilizzata a ore 12 – continua a essere un simbolo distintivo e identificativo del marchio.

Spicca su tutti il modello sportivo maschile Sea Explorer, dedicato al mondo subacqueo, che presenta caratteristiche innovative e funzionali, come la resistenza all’acqua 200M e un vetro zaffiro di alta qualità. L’expertise tecnica innova il design della cassa 42.5mm, caratterizzata da un movimento automatico, ghiera, lancette e indici con Super-LumiNova® e quadranti smaltati con finitura lucida. Sea Explorer è disponibile con bracciale in acciaio o con cinturino in silicone nero.

La nuova collezione di orologi propone il fascino prezioso della serie femminile Starry Night che gioca con quadranti ispirati ai cieli stellati, con nuovi motivi e texture blu notte su cui spiccano pavé luminosi. Non mancano modelli dal design essenziale ed elegante con casse in acciaio inossidabile, quadranti dai colori tenui, cinturini in pelle nera o bracciali in acciaio color argento. Orologi contemporanei per completare ogni outfit.