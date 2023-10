Chanel, glamour per tutte le età. Parata di vip per le creazioni di Virginie Viard alla Parigi fashion week

Parigi, 3 ottobre 2023 – Charlotte Casiraghi, Penelope Cruz, Carolina De Maigret, Valentina Belle’, Usher, Jennie, Brie Larson, Camila Morrone, Paris Hilton: tutti in prima fila alla corte di Chanel col tocco spensierato e allegro di Virginie Viard Direttrice creativa allieva prediletta di Kaiser Karl (Lagerfeld) nell’immenso spazio del Grand Espace Ephemere per la collezione pret à porter della primavera-estate 2024 che chiude in bellezza la Parigi Fashion Week.

Penelope Cruz alla sfilata Chanel (Ansa)

Virginie Viard ha preso ispirazione dalla vita spensierata e dai giardini nella villa dei Visconti Charles e Marie Laure de Noailles dove Gabrielle Chanel era spesso ospite, sulle colline di Hyeres in Costa Azzurra. E per questo i tre abiti da sera del gran finale sono tutto uno sbocciare di fiori. Colori accesi, scarpe rasoterra come quelle sempre indossate da Mademoiselle Coco, borse pratiche a sacchetto come la comoda Chanel 22 la it-bag di questo inverno è ancora riproposta, righe marinière secondo la tradizione francese degli amanti del mare, shorts e camicie sciolte, il tweed d’estate dal rosa al bianco e nero e, novità, il tailleur classico che Virginie reinventa con grazia sostituendo la gonna col bermuda più aggraziato e discreto. Abiti da sera neri, in trasparenza ma ludica, indossati con stivali di camoscio celesti in un inedito contrasto.

Charlotte Casiraghi alla sfilata Chanel (Ansa)

Abiti languidi e seducenti che ricordano gli anni Trenta ma senza pose e nostalgie, in un crescendo di bellezza e di moderna classe e gentile glamour che senza dubbio conquisterà le donne di tutto il mondo e miracolo Chanel, di tutte le età. Brava Virginie Viard, ormai anche lei spensieratamente sicura alla guida dei mitici atelier di Chanel in rue Cambon.