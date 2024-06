Aeronautica. Militare tra qualità visual emozionali e tanto comfort

La spring summer 2025 di Aeronautica Militare nasce dalla simbiosi tra qualità, fit comfort e visual emozionali. I capi si distinguono per design e versatilità e regalano grinta a ogni momento della giornata. Offrono comfort e qualità senza compromessi, esplorano vari stili, dallo sportivo al casual con uno sguardo al passato e alle tradizioni ma proiettandosi verso il futuro e l’innovazione. La palette cromatica è vivace, un inno alla semplicità, con colori che trasmettono freschezza e modernità aggiungendo un tocco distintivo e vibrante a ogni capo.

Il blu, tonalità iconica del brand insieme ai colori principali della prossima stagione estiva come il rosso, donano energia e vitalità ai vari outfit completando così la collezione e creando look originali e distintivi. I capi della collezione estiva 2025 sono indossabili in ogni momento del giorno grazie alla loro comodità e versatilità. Gli articoli più sportivi sono poi arricchiti da dettagli tecnici che si fondono con prodotti più classici e lineari, creando un mix dinamico. L’utilizzo di tessuti all’avanguardia, come elemento distintivo nei tradizionali capi in cotone, garantisce un equilibrio tra estetica e funzionalità.