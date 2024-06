A Pitti Uomo si celebra l’heritage del brand con un tocco futurista. La nuova era è iniziata

La collezione primavera estate 2025 firmata Pence 1979 – che sarà presentata a Pitti Uomo – celebra l’heritage del brand ma ne rivede l’estetica con tocco futurista, per continuare a raccontare la nuova era del marchio, in costante dialogo con il mondo circostante. La città con i suoi colori è una delle protagoniste della collezione, per una donna e un uomo intraprendenti e ’metropolitani’ che giocano con look senza perdere di credibilità. La nuova collezione si caratterizza per l’utilizzo improprio dei tessuti, dichiarazione di stile audace in cui denim e coton e diventano indiscussi protagonisti.

Così il cotone da lavoro pesante si plasma per vestire la donna Pence 1979 con capi femminili e sensuali mentre lo chiffon assume l’aspetto del denim attraverso una stampa innovativa e caratterizzante. Il denim, parte integrante dell’identità del brand, viene declinato in tutte le sue sfumature estive esplorando le tonalità del blu con tocchi di verde lime, arancia, amaranto, rosa e celeste baby. Asimmetrie, drappeggi, lunghezze sfalsate e tagli a viv o strizzano l’occhio a look street e grintosi, mentre la maglieria ricorda il denim con filati nelle nuance del blu e del bianco mélange, impreziositi da accenti di colori audaci.

Le stampe cocco nella pelle e nel cotone, quella denim su felpe e chiffon, i capispalla e le overshirt in pelle usurata e in camoscio nuvolato, conferiscono alla collezione carattere e versatilità. Da menzionare il nuovo approccio allo sportswear reinterpretato con una attitude lifestyle e la parte glam che completa l’offerta della collezione ponendo l’accento sulla volontà del marchio di offrire un guardaroba versatile capace di vestire la contemporaneità urbana in ogni sua sfumatura.