Tecnologia smart per il riscaldamento: termoventilatore Philips in ceramica con controllo via app e integrazione AI (-41%)

Philips è un'azienda leader nella produzione di dispositivi tecnologici ed elettrodomestici e fa della sua versatilità uno dei suoi punti di maggiore forza. Su Amazon, oggi, viene messo in promo, in occasione della Festa delle Offerte di Primavera, il termoventilatore Philips con uno sconto del 41% per un costo totale di soli 64,99€.

Mega sconto attivo sul termoventilatore Philips per la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon

Questo termoventilatore integra l'intelligenza artificiale per una maggiore efficienza energetica: fino al 50% di risparmio energetico rispetto ai normali termoventilatori. Questo termoventilatore si adatta alla temperatura dell'ambiente e analizza i modelli di utilizzo per ottimizzare il consumo energetico.

Riscaldamento rapido e potenza regolabile fino a 2000W, si riscalda in soli 2 secondi e diffonde efficacemente l'aria calda. Adatto a stanze di dimensioni fino a 20 metri quadrati. Dispone anche di ben 5 funzioni di sicurezza integrate per essere sempre tranquilli: protezione contro il ribaltamento, protezione contro il surriscaldamento, spina di sicurezza per evitare cortocircuiti, materiali ignifughi e autospegnimento di sicurezza.

L'app Air+ vi permette di avere il controllo totale della situazione. Potrete anche accendere il termoventilatore da remoto per uno spazio più accogliente. Potrai così pianificare quando riscaldare la stanza, riducendo al minimo gli sprechi di energia.

Imposta la temperatura (1°-37°C) o scegli il calore che preferisci con 2 livelli di riscaldamento. Nelle giornate più calde, puoi goderti una leggera brezza con la modalità ventilatore. Si tratta di un prodotto versatile e molto interessante da acquistare considerando quanto sia competitiva l'offerta e le spese di spedizione gratuite.

Su Amazon, oggi, viene messo in promo, in occasione della Festa delle Offerte di Primavera, il termoventilatore Philips con uno sconto del 41% per un costo totale di soli 64,99€. Approfittane adesso e acquistalo prima che scada!