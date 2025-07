Ultimo giorno di Prime Day: porta a casa la scopa elettrica Rowenta a un prezzo mai visto

Le pulizie di casa non saranno più un problema con la scopa elettrica Rowenta X-PERT, una delle offerte imperdibili del Prime Day. È disponibile ancora per poco a 109,99 euro, con uno sconto del 24%.

Motore ciclonico e gestione intelligente dell’aspirazione

Il cuore di questo modello è la tecnologia ciclonica abbinata a un motore da 100W, capace di mantenere costante la potenza di aspirazione anche durante sessioni prolungate. Puoi scegliere fra tre modalità di funzionamento: ECO per la massima autonomia, SURFACE per la pulizia di tutti i giorni e TURBO per le situazioni in cui serve un’azione più decisa.

La versatilità è uno dei punti di forza della scopa elettrica Rowenta. Grazie al design 3-in-1, puoi passare dalla pulizia dei pavimenti a quella di soffitti e superfici rialzate in pochi gesti. La spazzola motorizzata con illuminazione LED è progettata per raggiungere anche gli spazi più stretti: lo spessore di appena 2 cm permette di infilarsi facilmente sotto i mobili, mentre la luce integrata aiuta a individuare polvere e residui nascosti.

Un altro elemento da considerare è il peso contenuto, pari a soli 2,4 kg, che riduce l’affaticamento. Segnaliamo anche la funzione Stop&Go che consente di mantenere la scopa in posizione verticale durante le pause. La batteria agli ioni di litio da 18V offre fino a 45 minuti di autonomia in modalità ECO. Il sistema di ricarica a parete, inoltre, aiuta a ottimizzare gli spazi di casa.

La dotazione di accessori comprende una spazzola principale, un accessorio specifico per tessuti (come divani e materassi), una lancia per fessure difficili e due spazzole dedicate alle superfici delicate. Il contenitore per la polvere ha una capacità di 0,55 litri, sufficiente per gestire più cicli di pulizia prima di dover essere svuotato.

Se vuoi cambiare il tuo aspirapolvere, questa scopa elettrica senza fili di Rowenta è ciò che fa per te: approfitta dell’ultimo giorno di Prime Day Amazon e portatela a casa con un ottimo sconto del 24%.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.