Idropulitrice Black+Decker top di gamma in offerta ancora per poco!

È il top di gamma delle idropulitrici: quella del marchio BLACK+DECKER è oggi in offerta su Amazon a un prezzo davvero imperdibile. La puoi trovare a soli 87,59 euro, con uno sconto del 20%. Un’occasione da non perdere, specialmente se hai delle superfici esterne da pulire e preferisci il fai da te, piuttosto che affidarti a terzi.

Un motore da 1600 watt per una pulizia efficace

Il cuore di questa idropulitrice è rappresentato da un motore da 1600 watt, capace di garantire una pressione massima di 125 bar. Valori che si traducono in una capacità di intervento concreta anche sulle incrostazioni più resistenti, come quelle che si formano su vialetti, cancellate o attrezzi da giardino dopo mesi di utilizzo. La portata d’acqua, che arriva fino a 420 litri orari, consente di coprire superfici ampie in tempi ridotti.

Uno degli aspetti che colpisce positivamente di questo modello è la dotazione di 11 accessori, pensati per rendere la pulizia più agevole in ogni situazione. Il Patio Cleaner con attacco rapido, ad esempio, permette di trattare rapidamente le superfici più estese come pavimentazioni esterne o terrazzi. Sono inclusi anche spazzole e altri utensili, ciascuno progettato per rispondere a esigenze specifiche, come la pulizia di mobili da giardino, biciclette o veicoli. Tutti gli accessori trovano posto negli appositi alloggiamenti integrati nel corpo macchina.

Segnaliamo anche la funzione autoadescante, che permette di prelevare acqua anche da serbatoi indipendenti: una caratteristica utile quando non si ha accesso diretto all’acqua corrente. Il filtro ispezionabile all’ingresso dell’acqua aiuta a preservare l’efficienza dell’apparecchio nel tempo, proteggendo il motore da eventuali impurità e prolungando la durata del prodotto.

Grazie a una dotazione completa e a una progettazione attenta ai dettagli, l’idropulitrice BLACK+DECKER è senza dubbio una delle opzioni da considerare se sei alla ricerca di un nuovo strumento per pulire gli esterni. Approfitta ora della super promo Amazon e acquistala con uno sconto del 20%.

