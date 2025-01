A cura di BlazeMedia

Teclast T60Plus: connettività 5G WiFi, fotocamera da 13MP e display 2K in un unico tablet in doppio sconto Oggi, su Amazon, è disponibile una doppia promo sul tablet T60Plus di Teclast: 24% al quale si vanno a sommare ulteriori 30€ grazie al coupon applicabile; per un prezzo finale d'acquisto di 174,99€.