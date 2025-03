Qualità Marshall in formato portatile: speaker Emberton II ora al 44% in meno

Marshall Emberton II è un altoparlante Bluetooth portatile che combina design iconico, suono potente e durata eccezionale della batteria. Progettato per offrire un’esperienza sonora coinvolgente, questo speaker garantisce un suono a 360 gradi, avvolgente e bilanciato, perfetto per chi cerca una qualità audio superiore in ogni situazione. Pensa che su Amazon oggi costa soltanto 99,69€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, con uno sconto del 44% sul prezzo di listino.

Marshall Emberton II in offerta su Amazon: suono potente a 99,69€

Grazie alla tecnologia True Stereophonic, diffonde il suono uniformemente in tutte le direzioni, assicurando un audio nitido e dettagliato, indipendentemente dalla posizione dell’ascoltatore. Il driver interno potenziato offre bassi profondi, medi bilanciati e alti cristallini, mantenendo la firma sonora che ha reso celebre il marchio Marshall.

L’autonomia della batteria raggiunge le 20 ore di riproduzione continua, rendendolo il compagno ideale per lunghe sessioni di ascolto senza interruzioni. La ricarica rapida permette di ottenere ore di musica con pochi minuti di alimentazione, riducendo i tempi di attesa e garantendo una maggiore praticità d’uso.

Costruito con una scocca solida e resistente, è certificato IPX7, quindi completamente impermeabile, perfetto per l’uso all’aperto, in spiaggia o in piscina, senza preoccuparsi di schizzi o pioggia. Il design compatto e il peso contenuto lo rendono facile da trasportare, mentre il rivestimento in silicone con texture gommata offre una presa sicura e una maggiore resistenza agli urti.

Il Bluetooth 5.1 assicura una connessione stabile e veloce con qualsiasi dispositivo compatibile, riducendo il consumo energetico e garantendo un’ottima qualità audio senza fili. Il supporto alla tecnologia Stack Mode consente di collegare più altoparlanti Marshall Emberton II per un effetto stereo ancora più immersivo.

Disponibile su Amazon a 99,69€, con uno sconto del 44%, questo speaker portatile rappresenta un’ottima scelta per chi cerca un suono potente, una lunga autonomia e una costruzione robusta in un formato compatto e portatile. Marshall Emberton II è la soluzione perfetta per chi desidera un altoparlante Bluetooth che coniughi qualità, durata e stile.