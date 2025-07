Piccolo ma potente: relè wireless senza hub scontato del 36% su Amazon

Con la crescente attenzione verso le soluzioni di domotica per la casa, oggi è possibile avvicinarsi a questa realtà con un investimento contenuto. Tra le proposte che si distinguono per rapporto qualità-prezzo, Shelly 1 Mini Gen3 rappresenta una delle scelte più interessanti per chi desidera automatizzare alcune funzioni domestiche senza dover ricorrere a lavori complessi o invasivi. Costa solo 11,99 euro su Amazon, IVA inclusa.

Un relè compatto pensato per l’integrazione discreta

Shelly 1 Mini Gen3 si presenta come un dispositivo dalle dimensioni estremamente ridotte, pensato per essere installato facilmente dietro gli interruttori o all’interno delle scatole di derivazione, anche in presenza di spazi particolarmente limitati. Questo aspetto consente di adottare soluzioni di automazione in abitazioni già esistenti, senza modificare l’impianto elettrico o affrontare opere murarie.

Tra le specifiche che più colpiscono, va sottolineata la capacità di gestire carichi fino a 8A a 240V AC o 5A a 30V DC, permettendo così di controllare non solo l’illuminazione ma anche dispositivi come cancelli elettrici, porte da garage e caldaie. Il supporto alla connettività WiFi 2.4 GHz e Bluetooth facilita l’integrazione con la rete domestica, offrendo una gestione fluida sia in locale che da remoto.

L’accesso alle funzioni avviene tramite l’app Shelly Smart Control, disponibile per dispositivi iOS e Android, che consente di monitorare e gestire ogni parametro del relè anche a distanza. L’utente può impostare timer, programmare scenari complessi e beneficiare della compatibilità con i principali assistenti vocali come Alexa, Google Home e SmartThings.

Il modello Gen3 si distingue per una memoria interna da 8 MB, che garantisce maggiore affidabilità e stabilità nel tempo. Tra le novità di rilievo si segnala la predisposizione al supporto del protocollo Matter, che amplia le prospettive di compatibilità con i futuri standard della smart home, rendendo l’investimento più lungimirante.

Shelly 1 Mini Gen3 si conferma una soluzione versatile e pratica per chi intende modernizzare la propria abitazione con un approccio graduale, senza rinunciare a funzionalità avanzate e alla compatibilità con i principali sistemi di automazione. Su Amazon si trova a soli 11,99 euro, IVA inclusa.

