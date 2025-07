Questo elettrodomestico è un Must Have e non può mancare nella tua cucina: oggi in super sconto

In un mercato dove la versatilità e la praticità sono sempre più ricercate, la friggitrice Ninja Foodi FlexDrawer si distingue come una soluzione interessante per chi desidera ottimizzare la propria esperienza in cucina. Oggi è possibile acquistarla su Amazon a 189,99 euro, approfittando di uno sconto rispetto al prezzo di listino, una condizione che la rende particolarmente appetibile per chi valuta l’acquisto di un elettrodomestico multifunzione di fascia medio-alta.

Un sistema modulare pensato per la cucina di tutti i giorni

La caratteristica che salta subito all’occhio è la presenza di un divisorio removibile, pensato per offrire la massima flessibilità nella gestione degli spazi interni. Si può scegliere se utilizzare due zone di cottura indipendenti oppure un’unica area extra-large, soluzione ideale per chi si trova spesso a cucinare per gruppi numerosi o per chi vuole preparare piatti differenti in contemporanea. Con una capacità espandibile fino a 10,4 litri, la FlexDrawer permette di cuocere un pollo intero da 2 kg o gestire fino a 3 kg di patatine in un solo ciclo, riducendo tempi e passaggi.

Un aspetto che rende questo modello particolarmente funzionale è la tecnologia Dual Zone. Grazie a questa soluzione, è possibile impostare tempi e temperature diversi per ciascuna zona, portando a termine la cottura di due pietanze in parallelo e garantendo che tutto sia pronto nello stesso momento.

Non si tratta soltanto di una friggitrice ad aria: la Ninja Foodi FlexDrawer integra sette diverse funzioni di cottura, dalla frittura ad aria all’arrosto, passando per la modalità forno, il riscaldamento, l’essicazione e la lievitazione. Una polivalenza che permette di sostituire più elettrodomestici, ottimizzando lo spazio sul piano di lavoro e riducendo la necessità di acquistare ulteriori dispositivi.

Considerando lo sconto attuale e la solidità del progetto, la friggitrice ad aria di Ninja può rappresentare una valida alternativa per rinnovare la propria attrezzatura domestica, senza eccessi ma con una marcia in più in termini di funzionalità. Costa solo 189,99€, IVA inclusa e le spese di spedizione sono in omaggio.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.