Purificatore d’aria smart per la pulizia dei tuoi ambienti: non potrai più farne a meno

Il prodotto che ti consigliamo oggi è un purificatore d’aria intelligente con filtro HEPA; si chiama LEVOIT Core 200S e lo puoi acquistare su Amazon al prezzo di 84,99€, grazie a uno sconto del 15% sul valore di listino. C’è la consegna celere e immediata, con le spese di spedizione comprese nel costo dell’articolo.

Con una tecnologia avanzata, il controllo tramite app e la compatibilità con Alexa, questo depuratore è ideale per migliorare la qualità dell’aria in casa, coprendo spazi fino a 35 m².

Sanifica la tua casa con il purificatore d’aria di LEVOIT

Il Core 200S utilizza un sistema di filtrazione HEPA a tre strati che rimuove fino al 99,97% degli allergeni, tra cui polvere, polline, fumo e odori domestici. È perfetto per chi soffre di allergie, asma o per chi desidera un’aria più pulita e salubre.

Con un CADR di 170 m³/h, il purificatore è in grado di migliorare rapidamente la qualità dell’aria in stanze di medie dimensioni, come soggiorni, camere da letto o uffici. È particolarmente utile per mantenere l’aria fresca in ambienti frequentati.

Grazie all’app VeSync, puoi monitorare e controllare il purificatore direttamente dal tuo smartphone. Inoltre, la compatibilità con Alexa e Google Assistant ti consente di regolare le impostazioni con semplici comandi vocali, rendendo l’utilizzo ancora più comodo.

La modalità di sonno ultra silenziosa, con un livello di rumore di soli 24 dB, garantisce un funzionamento discreto durante la notte; di fatto, potrai goderti un sonno tranquillo senza essere disturbato dal rumore del purificatore.

Include un timer programmabile e più velocità della ventola, permettendoti di personalizzare il funzionamento in base alle tue esigenze. È un dispositivo progettato per adattarsi al tuo stile di vita. Infine, si integra facilmente in qualsiasi ambiente domestico, occupando poco spazio ma offrendo al contempo prestazioni potenti e affidabili.

Con un costo irrisorio di soli 84,99€ e uno sconto del 15%, il LEVOIT Core 200S offre un rapporto qualità-prezzo imbattibile ed è perfetto chi cerca un purificatore d’aria smart e performante.