Portatile, resistente e con bassi profondi: Marshall Willen II, ora con il 42% di sconto

Gli amanti della musica che cercano un altoparlante Bluetooth potente e compatto troveranno nel Marshall Willen II la soluzione perfetta. Questo speaker wireless combina il design iconico del marchio, una qualità audio di punta e un’autonomia eccezionale fino a 17 ore di riproduzione, il tutto in un formato ultra-portatile.

È in promozione a tempo limitato su Amazon a soli 68,99€, con uno sconto del 42% e spese di spedizione incluse. Cosa aspetti?

Marshall Willen II: il potente speaker Bluetooth compatto in offerta su Amazon

Nonostante le dimensioni compatte, Marshall Willen II offre un suono chiaro e potente, grazie a un driver full-range da 2” e due radiatori passivi che garantiscono bassi profondi e alti definiti. È perfetto per ascoltare musica all’aperto, in viaggio o a casa, questo speaker si distingue per la sua qualità sonora e il timbro tipico dei prodotti Marshall.

Fra le altre cose, è progettato per offrire lunga autonomia, con fino a 17 ore di riproduzione continua con una sola carica.

Grazie alla ricarica rapida, bastano solo 20 minuti per ottenere 3 ore di utilizzo, ideale per chi è sempre in movimento e non vuole rimanere senza musica. Questo speaker è pensato per affrontare qualsiasi avventura, grazie alla certificazione IP67, che lo rende impermeabile e resistente alla polvere. Di fatto, può essere utilizzato anche sotto la pioggia, in spiaggia o in un parco.

Il Bluetooth 5.1 ti assicura una connessione veloce e stabile, compatibile con smartphone, tablet e altri dispositivi, mentre la modalità Stack permette di collegare più speaker Willen II in simultanea, per creare un suono ancora più potente e immersivo.

Approfitta adesso dell’offerta su Amazon: è in sconto a soli 68,99€, con il 42% in meno sul prezzo di listino.